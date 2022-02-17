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Молодой тольяттинец отдал аферисту 120 тысяч рублей

17 февраля 2022 09:59
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Молодой тольяттинец отдал аферисту 120 тысяч рублей

Будьте бдительны! Остерегайтесь мошенников, которые предлагают заработок на торговых платформах в сети Интернет.
В Тольятти местному жителю 2003 года рождения поступил телефонный звонок. Неизвестный предложил молодому человеку заманчивую перспективу – выгодно вложить деньги в одну из торговых платформ и ежемесячно получать «хорошие дивиденды». Потерпевший согласился на «выгодное предложение». Он оформил на себя кредитную карту одного из банков и перевел деньги в сумме порядка 120 000 рублей на указанный мошенником счет, после чего аферист перестал выходить на связь. По данному факту возбуждено уголовное дело.
 

Теги: Мошенники Уголовное дело

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