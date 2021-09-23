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Молодой тольяттинец лишился денег и остался без игровой приставки

23 сентября 2021 10:47
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Молодой тольяттинец лишился денег и остался без игровой приставки

При осуществлении покупок с использованием сети Интернет внимательно проверяйте реквизиты, на которые направляете свои сбережения.
В Тольятти молодой человек 1989 года рождения решил приобрести игровую консоль через группу в одной из популярных социальных сетей. Договорившись о стоимости, он перевел денежные средства со своей банковской карты на счёт мошенников. В результате потерпевший остался без игровой приставки, а причиненный ущерб составил более 83 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.

 

Теги: мошенники

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