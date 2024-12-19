Молодой самарец попался на уловку и отдал мошеннику 116 тысяч рублей

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Слесарю одной из производственных организаций в Самаре, на рабочий телефон поступил звонок: неизвестный ранее 23-летнему самарцу мужчина рассказал, что из-за отказа общаться с женщинами с низкой социальной ответственностью, поступившего с его номера, произошла блокировка кассового оборудования "очень серьезной фирмы".

Угрожая распространением ставших известными сведений, за «молчание» и "разблокировку кассы" у молодого человека собеседник запросил 116 тысяч рублей, которые он, испугавшись огласки (думая, что коллеги действительно могли позвонить в "фирму" и общаться с женщинами), перечислил на указанный счет. Пообщавшись с работниками производства, житель Самары понял, что его обманули и обратился за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело. В настоящее время полицейскими проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление и задержание лиц, причастных к мошенничеству.

Зачастую мошенники хорошо разбираются в людях и могут подобрать подходящие слова для каждой конкретной ситуации. Чаще всего жертвами злоумышленников становятся те, кто доверяет посторонним людям и не проявляет бдительность.