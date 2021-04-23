Я нашел ошибку
Главные новости:
Аккуратные водители Поволжья могут приобрести каско на лучших условиях
Аккуратные водители Поволжья могут приобрести каско на лучших условиях
В мае 2021 года пройдет общероссийская тренировка системы дистанционного электронного голосования
В мае 2021 года пройдет общероссийская тренировка системы дистанционного электронного голосования
Директор магазина в Самарской области присвоил больше 200 тысяч рублей
Директор магазина в Самарской области присвоил больше 200 тысяч рублей
Золотую маску получил спектакль Самарского академического театра оперы и балета Бахчисарайский фонтан»
"Золотую маску" получил спектакль Самарского академического театра оперы и балета "Бахчисарайский фонтан"
Технопарк «Жигулевская долина» представил меры поддержки инновационных проектов на сессии НОЦ «Инженерия будущего»
Технопарк «Жигулевская долина» представил меры поддержки инновационных проектов на сессии НОЦ «Инженерия будущего»
Ульяновскую область сотрясло беспрецедентное дело о страховом мошенничестве 
Ульяновскую область сотрясло беспрецедентное дело о страховом мошенничестве 
Молодая тольяттинка из-за мошенника лишилась ста тысяч рублей
Молодая тольяттинка из-за мошенника лишилась ста тысяч рублей
Дмитрий Азаров: Самарское региональное отделение уже приступило к работе по реализации послания президента на территории региона
Дмитрий Азаров: Самарское региональное отделение уже приступило к работе по реализации послания президента на территории региона
Наверх
Самара  +9 °C, Тольятти  +7 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.42
-0.4
EUR 92.04
-0.25
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Бизнес
IT и Коммуникации
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Транспорт
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
СОУНБ приглашает жителей города присоединиться к акции «Библионочь-2021»
В Самаре откроется Театральный фестиваль людей с ограниченными возможностями «Созвездие»
В Самаре состоялся спецрейд «Тонировка»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Закон Происшествия Криминал

Молодая тольяттинка из-за мошенника лишилась ста тысяч рублей

23 апреля 2021 10:14
83
Молодая тольяттинка из-за мошенника лишилась ста тысяч рублей

Остерегайтесь аферистов, которые выманивают  деньги онлайн, с помощью телефонных звонков, sms сообщений и сети интернет!

Так, 33-летняя безработная жительница Тольятти стала жертвой мошенничества. Женщина поверила позвонившему ей "работнику финансового учреждения", который сообщил, что с целью  предотвращения хищения денежных средств со счета, женщине необходимо перевести сбережения на другой счет. Следуя инструкции мошенника, тольяттинка лишилась ста тысяч рублей. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело. ГУ МВД по Самарской области призывает жителей региона быть бдительными и остерегаться мошеннических схем, ни в коем случае не выполняя никаких указаний при подобных звонках!

Теги: аферисты криминал мошенники уголовное дело

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Директор магазина в Самарской области присвоил больше 200 тысяч рублей
23 апреля 2021, 10:49
Директор магазина в Самарской области присвоил больше 200 тысяч рублей
В ходе опроса он признался правоохранителям, что присвоенные денежные средства потратил на личные нужды. Криминал
20
Ульяновскую область сотрясло беспрецедентное дело о страховом мошенничестве 
23 апреля 2021, 10:26
Ульяновскую область сотрясло беспрецедентное дело о страховом мошенничестве 
На скамье подсудимых оказались 33 жителя региона, совершившие более 80 эпизодов мошенничества. Криминал
55
В Самаре пенсионерка перевела мошеннику более 500 тысяч рублей
22 апреля 2021, 10:15
В Самаре пенсионерка перевела мошеннику более 500 тысяч рублей
Будьте бдительны! Остерегайте мошенников, представляющихся сотрудниками правоохранительных органов. Криминал
320
В центре внимания
Золотую маску получил спектакль Самарского академического театра оперы и балета Бахчисарайский фонтан»
23 апреля 2021  10:44
"Золотую маску" получил спектакль Самарского академического театра оперы и балета "Бахчисарайский фонтан"
Культура
58
Технопарк «Жигулевская долина» представил меры поддержки инновационных проектов на сессии НОЦ «Инженерия будущего»
23 апреля 2021  10:37
Технопарк «Жигулевская долина» представил меры поддержки инновационных проектов на сессии НОЦ «Инженерия будущего»
Образование
69
Самарский театр оперы и балета впервые получил Золотую маску
23 апреля 2021  10:02
Самарский театр оперы и балета впервые получил "Золотую маску"
Культура
91
В Самаре 23 апреля распределят свободные места в детских садах
23 апреля 2021  09:25
В Самаре 23 апреля распределят свободные места в детских садах
Образование
100
Виктор Кудряшов: нужно научиться использовать инструменты, которые предлагает Правительство РФ для развития и комплексного решения проблем территорий. 
22 апреля 2021  22:09
Виктор Кудряшов провел совещание по реализации решений, прозвучавших в Послании Президента РФ
Политика
292
Весь список