Молодая тольяттинка из-за мошенника лишилась ста тысяч рублей

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Остерегайтесь аферистов, которые выманивают деньги онлайн, с помощью телефонных звонков, sms сообщений и сети интернет!

Так, 33-летняя безработная жительница Тольятти стала жертвой мошенничества. Женщина поверила позвонившему ей "работнику финансового учреждения", который сообщил, что с целью предотвращения хищения денежных средств со счета, женщине необходимо перевести сбережения на другой счет. Следуя инструкции мошенника, тольяттинка лишилась ста тысяч рублей. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело. ГУ МВД по Самарской области призывает жителей региона быть бдительными и остерегаться мошеннических схем, ни в коем случае не выполняя никаких указаний при подобных звонках!