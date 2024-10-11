Молодая тольятитнка собиралась торговать мефедроном

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Она приобрела наркотики через сеть Интернет с целью дальнейшей продажи путем закладок на территории города.



Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков У МВД России по г. Тольятти получили информацию о причастности местной жительницы к незаконному обороту наркотических веществ.



Полицейские в ходе оперативно-разыскных мероприятий, задержали женщину возле одного из многоквартирных домов на улице Свердлова в Автозаводском районе. В ходе личного досмотра задержанной в присутствии понятых оперативники обнаружили и изъяли 5 свертков с порошкообразным веществом. Изъятое было направлено на исследование в экспертно-криминалистический отдел У МВД России по г. Тольятти. Согласно заключению специалиста, в свертках находилось наркотическое средство – мефедрон, общей массой свыше 9 граммов, что законодатель относит к крупному размеру.



В ходе опроса, ранее не судимая, безработная, 27-летняя злоумышленница пояснила полицейским, что приобрела наркотики через сеть Интернет с целью дальнейшей продажи путем закладок на территории города.



В настоящее время СУ У МВД России по городу Тольятти в отношении задержанной возбуждено уголовное дело.