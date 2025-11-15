Я нашел ошибку
В Самаре утром в субботу на Антонова-Овсеенко из-под земли забил фонтан
В Самаре на Антонова-Овсеенко из-под земли забил фонтан
В разделке гигантского экземпляра принял участие студент из Самарской области
В разделке гигантского экземпляра принял участие студент из Самарской области
В областном центре на улице Алма-Атинской перекрыли движение до конца 2025 года
В областном центре на улице Алма-Атинской перекрыли движение до конца 2025 года
15 ноября ПВО сбила БПЛА над Самарской областью
15 ноября ПВО сбила БПЛА над Самарской областью
Трое молодых людей пострадали в ДТП в Промышленном районе Самары
Трое молодых людей пострадали в ДТП в Промышленном районе Самары
В СОУНБ пройдет открытая встреча со специалистами "Металлист-Самара"
В СОУНБ пройдет открытая встреча со специалистами "Металлист-Самара"
Молодой самарец обнаружил пропажу банковской карты и списание с нее более 5 000 рублей
Молодой самарец обнаружил пропажу банковской карты и списание с нее более 5 000 рублей
Временные ограничения сняты в аэропортах Самары и Саратова
Временные ограничения сняты в аэропортах Самары и Саратова
В СОУНБ открылась книжная выставка ко Дню качества
Первый WOOF фестиваль пройдет в Самаре при поддержке Фонда президентских грантов
В Самарском археологическом центре открылась выставка «Следы античной цивилизации на юге России»
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Молодая самарчанка подарила деньги мошенникам

15 ноября 2025 10:14
176
Молодая самарчанка подарила деньги мошенникам

В Самаре в полицию обратилась местная жительница 1999 года рождения, которая пояснила, что ей позвонил неизвестный, который представился сотрудником налоговой службы. Псевдо-сотрудник начал рассказывать о том, что денежными средствами самарчанки пытаются завладеть злоумышленники и для предотвращения мошеннических действий, нужно перевести все сбережения на безопасный счет.  Переживая за свои накопления, девушка согласилась на предложение и перевела порядка 3 миллионов рублей. Позже заявительница решила связаться с банком, куда якобы были направлены деньги на сберегательный счет, однако ни о каком поступлении сотрудники банковского сектора не знают и заверили собеседницу о том, что ее обманули мошенники.

Девушка незамедлительно обратилась в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.

 

Теги: Мошенники

В Самаре по фактам двух мошенничеств возбуждены уголовные дела
13 ноября 2025, 13:20
В Самаре по фактам двух мошенничеств возбуждены уголовные дела
Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего. Криминал
1039
В Новокуйбышевске студент перечислил "правоохранителям" 990 тысяч рублей
13 ноября 2025, 09:51
В Новокуйбышевске студент перечислил "правоохранителям" 990 тысяч рублей
Будьте более внимательными к своим сбережениям. Услышав финансовые требования - положите трубку! Криминал
1058
Самарский пенсионер, доверившись лжепродавцу, потерял почти 3 млн рублей
12 ноября 2025, 12:11
Самарский пенсионер, доверившись лжепродавцу, потерял почти 3 млн рублей
На одной из торговых интернет-площадок он нашел выгодное предложение о продаже иномарок. Криминал
1088
Стартовал прием заявок на конкурс для лучших работодателей региона
14 ноября 2025  17:05
Стартовал прием заявок на конкурс для лучших работодателей региона
679
Самара участвует во Всероссийской экологической акции «БумБатл»
14 ноября 2025  15:55
Самара участвует во Всероссийской экологической акции «БумБатл»
648
Когда в Самаре откроют загородную часть магистрали Центральной
14 ноября 2025  14:46
Когда в Самаре откроют загородную часть магистрали Центральной
684
Результатом встречи стали конкретные рекомендации по реализации инициатив бизнеса.
14 ноября 2025  13:09
Состоялась рабочая встреча губернатора Вячеслава Федорищева с предпринимателями региона
674
В завершение встречи стороны подтвердили общую заинтересованность в укреплении межрегиональных связей и выразили готовность в расширении спектра направлений совместной работы.
14 ноября 2025  12:06
Вячеслав Федорищев обсудил с главой Ленобласти Александром Дрозденко вопросы межрегионального сотрудничества
820
