Мать, выбросившую ребенка из окна в Самаре, хотят признать невменяемой

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Рассмотрение уголовного дела в отношении 24-летней уроженки Ульяновской области поставили на паузу. Об этом стало известно на последнем заседании в Самарской областном суде.

Ее обвиняют в убийстве своей 3-летней дочери. Трагедия произошла рано утром 8 июня во дворе многоэтажки на 3-м проезде. По словам источника, знакомого с ситуацией, в ночь перед происшествием ребенок находился в квартире один. Мать же пришла домой только под утро.

— Она в это время отдыхала в ночном клубе «Метелица». Когда вернулась, то дочь уже спала. Женщина решила отвести дочь в туалет, начала ее будить. Однако девочка стала капризничать. Чтобы усмирить дочь, женщина поставила ее на окно балкона, но не удержала ее, и девочка упала, — пояснил собеседник.

Расследование уголовного дела заняло несколько месяцев. В конце 2021 года материалы отправили на рассмотрение в Самарский областной суд. На заседании, которое состоялось 16 марта 2022 года, планировали опросить саму подсудимую. Однако ее адвокат попросила отложить процедуру.

— Нам необходимо получить медицинскую карту подсудимой, а также справки из психоневрологического и наркологического диспансеров. Также я настаиваю на проведении принудительной стационарной судебной экспертизы. Специалисты смогут выяснить состояние психического здоровья моей клиентки, — заявила адвокат.

Дело в том, что у девушки якобы есть проблемы со здоровьем.

В итоге судья согласилась с доводами защиты и удовлетворила ходатайство. Рассмотрение уголовного дела продолжат через месяц, в апреле 2022 года, пишет 63.ру.