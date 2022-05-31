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Маляр из Тольятти стал жертвой мошенника

31 мая 2022 09:35
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Маляр из Тольятти стал жертвой мошенника

В полицию за помощью обратился 53-летний житель  Тольятти, работающий маляром в одном из обществ с ограниченной ответственностью. Он сообщил сотрудникам полиции о хищении принадлежащих ему денежных средств в сумме 25 тысяч рублей.

Полицейские установили, что мужчина разместил объявление о продаже земельного участка  на одной из интернет площадок бесплатных объявлений. В мае текущего года ему позвонил неизвестный, расспросил о наличии насаждений, сообщил, что его все устраивает  и в качестве предоплаты предложил перевести мужчине денежные средства в размере 25 тысяч рублей.

Владелец участка согласился, после чего ему поступило смс-сообщение с абонентского номера о якобы зачислении денежных средств через некий банк. Однако позже злоумышленник вновь позвонил мужчине и отказался от покупки, попросив жителя Тольятти вернуть якобы зачисленные ему денежные средства в размере 25 тысяч рублей. Мужчина поверил злоумышленнику и перевел ему собственные денежные средства.

Через некоторое время мужчина, проверив свой баланс, узнал, что никто не переводил ему денежные средства. Он понял, что его обманули, и обратился в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Теги: Мошенники

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