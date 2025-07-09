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Любительница цветов из Тольятти стала жертвой мошенников

9 июля 2025 11:18
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Любительница цветов из Тольятти стала жертвой мошенников

В Тольятти зарегистрировано мошенничество, жертвой которого стала 30-летняя местная жительница. Женщина увлекается разведением комнатных растений и активно участвует в тематических сообществах в социальных сетях.

Всё началось с того, что безработная наткнулась на заманчивое объявление в одной из популярных групп цветоводов. Речь шла о продаже редкого вида орхидеи по привлекательной цене. Недолго думая, женщина связалась с продавцом и договорилась о сделке.

Схема обмана оказалась классической: продавец убедил покупательницу внести предоплату за доставку цветка из другого региона. В мире цветоводов предоплата действительно является распространённой практикой, что и сыграло свою роль в принятии решения.

Тревожные сигналы появились, когда женщина не получила трек-номер для отслеживания посылки. Именно это заставило её задуматься о возможном мошенничестве.

Потерпевшая незамедлительно обратилась в полицию. Полицейские оперативно отреагировали на заявление и возбудили уголовное дело. В ходе расследования удалось установить владельца телефонного номера, к которому привязана банковская карта, куда «ушли» 3400 рублей орхидеиста. 

Расследование данного дела продолжается. Полиция призывает граждан быть осторожными при совершении покупок в интернете, даже если речь идёт о любимом хобби.

Теги: Мошенники

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