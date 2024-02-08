Курьер забрал 260 тысяч у пенсионерки в Тольятти по указанию мошенников

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Пожилой женщине незнакомцы сообщили, что ее дочь стала виновницей смертельного ДТП и пообещали за вознаграждение смягчить приговор.

В конце января текущего года в дежурную часть отдела полиции по Автозаводскому району за помощью обратилась 83-летняя местная жительница.

Сотрудники полиции выяснили, что пенсионерка находилась дома, когда ей на стационарный телефон поступил звонок от неизвестного, который представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил, что ее дочь стала виновницей дорожно-транспортного происшествия. Для того, чтобы помочь родственнице избежать уголовного наказания, как убеждал женщину незнакомец, необходимо передать доверенному лицу денежные средства. Женщина растерялась и положила трубку, но ей стали поступать звонки от неизвестных лиц на стационарный и сотовый телефон. Собеседники общались с пенсионеркой непрерывно, не давая связаться с родственниками и проверить информацию, пока к ней на такси не приехал молодой человек.

Пенсионерка, следуя инструкциям, передала курьеру порядка 260 тысяч рублей. Когда сообщники перестали звонить, женщина связалась с дочкой и поняла, что стала жертвой мошенников.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий появилась информация, что к хищению денежных средств причастен 20-летний местный житель. Полицейские задержали злоумышленника и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Задержанный пояснил, что действовал по инструкции анонимного «куратора», с которым познакомился в социальной сети. Денежные средства пенсионерки он перевел на указанные «работодателем» расчетные счета.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Автозаводского района СУ Управления МВД России по г. Тольятти в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ «Мошенничество». Судом, по ходатайству органа следствия злоумышленнику избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Расследование продолжается. Полицейские проверяют местного жителя на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории города.