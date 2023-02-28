Конфликт между самарцами закончился выстрелом в голову

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В полицию в Самаре поступило сообщение из медицинского учреждения о госпитализации с травмами жителя Самары 1994 года рождения.

В ходе первоначального сбора материала сотрудники следственно-оперативной группы установили, что телесные повреждения пострадавший получил в вечернее время, находясь около торгового центра, расположенного на ул. Авроры, в результате потасовки со знакомым из-за давнего конфликта. Со слов потерпевшего, его оппонент достал из-под одежды предмет, похожий на пистолет, и произвел выстрел, держа руку по направлению к земле. 28-летний житель Самары, пытаясь выхватить пистолет из руки знакомого, услышал выстрел и почувствовал боль в области головы, после чего потерял сознание. В скорую медицинскую помощь о произошедшем сообщили прохожие. Согласно заключению эксперта, потерпевшему причинен тяжкий вред здоровью.

Полицейские задержали злоумышленника по месту жительства и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В ходе опроса ранее судимый за причинения тяжкого вреда здоровью 33-летний местный житель вину в содеянном не признал и пояснил, что умысла на причинение вреда здоровью он не имел, все произошло случайно, в результате неосторожных действий во время конфликта. Пистолет, который нашел в день конфликта, он выкинул после произошедшего в мусорный контейнер.

По результатам исследования изъятых с места происшествия трех гильз, проведенного специалистами экспертно-криминалистического отделения отдела полиции по Железнодорожному району У МВД России по г. Самаре, установлено, что гильзы являются составной частью травматических патронов, не относящихся к категории боеприпасов.

В настоящее время жителю Самары предъявлено обвинение.