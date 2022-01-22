Кинельский сварщик нашел банковскую карту самарчанки и украл деньги

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В полицию в Самаре обратилась 41-летняя жительница областного центра. Она рассказала, что зайдя в личный кабинет приложения, установленного на смартфоне, обнаружила несанкционированное списание денег на сумму 19 000 р. В тот же день, женщина обнаружила пропажу своей банковской карты.

В ходе работы сотрудники полиции изучили движение денежных средств пострадавшей. Оказалось, что пластиковым средством платежа неоднократно расплачивались в магазинах, расположенных в Кировском районе г. Самары.

Полицейские просмотрели записи с камер видеонаблюдения, установленных в торговых точках. В результате оперативно-разыскных мероприятий установлен подозреваемый. Им оказался 36-летний сварщик, житель Кинельского района Самарской области. Ранее он привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков. Оперативники выяснили местонахождение мужчины и доставили его в отдел полиции для разбирательства.

В ходе опроса мужчина пояснил, что нашел банковскую карту около остановки общественного транспорта. Зная о возможности бесконтактной оплаты, он в течении двух дней оплачивал свои покупки. Как выяснили полицейские злоумышленник приобретал продукты питания, сигареты и алкоголь. По словам задержанного, впоследствии он потерял банковскую карту.

Было возбуждено уголовное дело. Причиненный потерпевшей ущерб мужчина возместил в полном объеме.