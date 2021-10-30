Эксперт предупредил о резкой активизации мошенников в нерабочие дни

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Злоумышленники в России активизируются в период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября, они будут предлагать россиянам получить сверхприбыль, инвестируя в криптобиржи и фондовый рынок. Об этом в субботу, 30 октября, рассказал руководитель направления Solar webProxy компании «Ростелеком-Солар» Петр Куценко.

Из-за закрытия торгово-развлекательных комплексов и заведений общепита во время нерабочих дней, объявленных в связи с эпидемиологической ситуацией по коронавирусу, люди будут больше времени проводить в Сети.

«Учитывая рост количества частных инвесторов, отмечаемый в России, и общий интерес к финансовому росту, наиболее распространенные схемы будут связаны с инвестициями в фондовый рынок и криптобиржи с якобы гарантированным получением быстрого дохода», — цитирует слова Куценко РИА Новости.

Злоумышленники стремятся заманить свою жертву различными уловками. Так, пользователи получают электронные письма, в которых им предлагается посетить интернет-портал по инвестициям и заработать. Также мошенники обзванивают потенциальных жертв и публикуют рекламные объявления.

По словам Куценко, когда пользователь зашел на сайт, ему предлагают завести криптокошелек или брокерский счет и перевести туда деньги, предоставив доступ к другим счетам, включая онлайн-кошельки.

После пополнения баланса средства пользователя оказываются у мошенников. После этого в личном кабинете происходит симуляция роста доходности инвестиций. Из-за этого жертва обмана переводит на счет большую сумму. В тот момент, когда человек хочет вывести заработанные средства, он сталкивается с проблемой, так как не может получить свои деньги, пояснил эксперт.

В таких схемах жертву просят быстро принять решение, чтобы она не успела заподозрить обман. Человеку обещают возможность невероятного заработка, вывод денег без комиссии, гарантию высокой стоимости активов, а также высокие дивиденды.

Чтобы обезопасить себя в Сети, нужно перед началом инвестирования выбрать брокера и изучить принципы работы в данной сфере. Не стоит торопиться и соглашаться на условия компании, которая обещает сверхдоходные инвестиции, резюмировал Куценко, сообщают "Известия".