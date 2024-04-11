Двоих мошенников задержали в Самарской области

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В декабре прошлого года сотрудники уголовного розыска МУ МВД России «Сызранское» установили и задержали ранее не судимого сызранца 2001 года рождения, подозреваемого в мошенничестве в отношении пожилых граждан.

Тогда молодой человек стал подозреваемым в совершении трех преступлений, предусмотренных ст. 159 УК РФ «Мошенничество», суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста.

В ходе предварительного расследования полицейскими доказана причастность злоумышленника и его товарища к совершению пяти эпизодов мошенничества и одного покушения на мошенничество, совершенных группой лиц, по предварительному сговору: одна из потерпевших заподозрила неладное, смогла успокоиться и перезвонила дочери. Узнав, что с родственницей всё в порядке – обратилась в полицию. Её телефонные мошенники почти уговорили отдать 240 тысяч рублей.

В начале января 2024 года, не сделав правильных выводов, подозреваемый, подсказал идею «заработать» местному жителю 2003 года рождения. Приятель согласился с противоправными доводами, и они вместе обманули ещё одну пенсионерку 1940 года рождения, забрав у неё 200 тысяч рублей. Судом, по ходатайству органа следствия, неисправимому злоумышленнику мера пресечения изменена на заключение под стражу.

Следственным управлением МУ МВД России «Сызранское» «криминальному дуэту» предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.159 УК РФ, ч.3 ст.30, ч.3 ст.159 УК РФ. Уголовные дела объединены в одно производство и с обвинительным заключением в отношении местных жителей направлены в Сызранский городской суд для принятия решения по существу.

Благодаря профессиональным действиям следователей и сотрудников уголовного розыска городского ОВД потерпевшим во время расследования частично возмещён причинённый ущерб

Сотрудники полиции настоятельно рекомендуют при поступлении звонков не беседовать с неизвестными и не впадать в панику. Прежде всего, необходимо связаться со своими родственниками и убедиться, что все в порядке. Далее нужно сообщить о звонке в полицию и ни в коем случае не перечислять и не передавать никому деньги!