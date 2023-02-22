Две самарчанки попались на одну и ту же уловку мошенников

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В вечернее время жительницам Самары - парикмахеру и директору одной из компаний города, позвонили с неизвестных номеров и сообщили о том, что злоумышленники пытаются оформить на них кредиты. Женщинам предложили опередить мошенников: одной из них предложили взять кредит, другой – перевести сбережения на безопасный счет.

Местные жительницы поверили в легенду и выполнили рекомендации звонивших.

В результате в обоих случаях после перевода денежных средств на продиктованные собеседниками счета, «доброжелатели» прекращали разговор и переставали выходить на связь. В первом случае – женщина-парикмахер оформила кредит и перевела 276 000 рублей, во втором – директор фирмы отдала свои сбережения на сумму 157 000 рублей. Позже они поняли, что их обманули и обратились с сообщением о произошедшем в полицию. Возбуждены уголовные дела.