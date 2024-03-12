доверчивый самарец стал жертвой знакомой

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В конце декабря прошлого года в отдел полиции по Железнодорожному району Управления МВД России по г. Самаре за помощью обратился местный житель 1987 года рождения. Мужчина сообщил, что его знакомая несколько дней назад попросила у него в пользование сотовый телефон, пообещав через несколько часов вернуть, но до настоящего времени не вернула. С учетом износа заявитель оценил причиненный ему материальный ущерб как значительный, в размере 8499 рублей.

Заявитель также сообщил, что та же девушка в середине декабря похитила из его квартиры телевизор. Полицейским мужчина рассказал: знакомая несколько дней жила в его квартире. 19 декабря, когда самарец находился на работе, она позвонила ему и спросила разрешения сдать его телевизор в ломбард. Владелец имущества отказал в просьбе. Девушка воспользовалась его отсутствием дома и в тот же день перепродала бытовую технику. Когда мужчина вернулся домой и обнаружил пропажу имущества, гостья пообещала ему возместить ущерб. Однако через несколько дней девушка попросила у доверчивого знакомого сотовый телефон, после чего сменила место жительства и перестала выходить на связь.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали предполагаемую злоумышленницу на территории областного центра и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. При опросе ранее не судимая, безработная местная жительница 2003 года рождения вину в содеянном признала и пояснила, что имущество знакомого сдала в ломбард, а вырученные деньги потратила на личные нужды. Общая сумма денежных средств, вырученных с продажи чужого имущества, составила 20 499 рублей.