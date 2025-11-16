Я нашел ошибку
Главные новости:
В российских магазинах предложили выделять полку для продуктов с истекающим сроком годности
В российских магазинах предложили выделять полку для продуктов с истекающим сроком годности
Во Львове предложили заменить кошачье русское «мяу»
Во Львове предложили заменить кошачье русское «мяу»
Тольяттинки стали призерами чемпионата мира по тхэквондо
Тольяттинки стали призерами чемпионата мира по тхэквондо
В Госдуме сделали заявление после слухов о повышении пенсионного возраста
В Госдуме сделали заявление после слухов о повышении пенсионного возраста
Самарские «Крылья Советов» сыграли вничью с брестским «Динамо» на его поле
Самарские «Крылья Советов» сыграли вничью с брестским «Динамо» на его поле
число вовлеченных в мошенничество детей за два года выросло на 30%
Число вовлеченных в мошенничество детей за два года выросло на 30%
за пять лет площадь виноградников Кубани выросла на 30%
За пять лет площадь виноградников Кубани выросла на 30%
В Самаре без осадков, ночью -4, -6°С, днем 0, +2°С. Местами гололедица.
17 ноября в регионе днем небольшой снег, слабый гололед, до +2°С
В СОУНБ открылась книжная выставка ко Дню качества
Первый WOOF фестиваль пройдет в Самаре при поддержке Фонда президентских грантов
В Самарском археологическом центре открылась выставка «Следы античной цивилизации на юге России»
Число вовлеченных в мошенничество детей за два года выросло на 30%

16 ноября 2025 18:35
137
число вовлеченных в мошенничество детей за два года выросло на 30%

Мошенники все чаще вовлекают в преступные схемы детей и подростков. Число пострадавших или вовлеченных в мошенничество несовершеннолетних за два года выросло более чем на 30%. Об этом сообщает РИА Новости зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

Ребенок может клюнуть на удочку аферистов, поверив в срочность или исключительность ситуации.

"Сложился опасный и, к сожалению, растущий тренд: мошенники все активнее выбирают своей мишенью детей и подростков", – отметил он в преддверии SOC Forum 2025.

Мошенник может втереться в доверие к ребенку, например, через чаты в играх. Злоумышленник предлагает подешевле обменять игровую валюту. После он подталкивает несовершеннолетнего взять телефон родителей и перевести деньги, а также оформить кредиты.

Помимо этого, мошенник может позвонить ребенку на телефон, представиться сотрудником госорганов и после сообщить, что якобы у родителей есть неучтенные ценности и им может грозить уголовное преследование. После ребенка заставляют передать деньги и драгоценности курьеру якобы для официальной декларации.

Также подросткам от 14 лет злоумышленники могут звонить под любым бытовым предлогом, например, якобы пришла домой доставка. Так, мошенники выманивают код у своей жертвы. А затем ребенку звонит якобы сотрудник госпортала и пугает его тем, что из-за раскрытого кода на него оформляют кредиты для финансирования экстремизма или ВСУ. В итоге подростка убеждают в том, что деньги надо спасти, переведя их на "безопасные" счета.

Теги: Мошенники

