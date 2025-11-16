число вовлеченных в мошенничество детей за два года выросло на 30%

137

Мошенники все чаще вовлекают в преступные схемы детей и подростков. Число пострадавших или вовлеченных в мошенничество несовершеннолетних за два года выросло более чем на 30%. Об этом сообщает РИА Новости зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

Ребенок может клюнуть на удочку аферистов, поверив в срочность или исключительность ситуации.

"Сложился опасный и, к сожалению, растущий тренд: мошенники все активнее выбирают своей мишенью детей и подростков", – отметил он в преддверии SOC Forum 2025.

Мошенник может втереться в доверие к ребенку, например, через чаты в играх. Злоумышленник предлагает подешевле обменять игровую валюту. После он подталкивает несовершеннолетнего взять телефон родителей и перевести деньги, а также оформить кредиты.

Помимо этого, мошенник может позвонить ребенку на телефон, представиться сотрудником госорганов и после сообщить, что якобы у родителей есть неучтенные ценности и им может грозить уголовное преследование. После ребенка заставляют передать деньги и драгоценности курьеру якобы для официальной декларации.

Также подросткам от 14 лет злоумышленники могут звонить под любым бытовым предлогом, например, якобы пришла домой доставка. Так, мошенники выманивают код у своей жертвы. А затем ребенку звонит якобы сотрудник госпортала и пугает его тем, что из-за раскрытого кода на него оформляют кредиты для финансирования экстремизма или ВСУ. В итоге подростка убеждают в том, что деньги надо спасти, переведя их на "безопасные" счета.