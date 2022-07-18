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Браконьер в Борском районе убил кабана

18 июля 2022 12:44
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Браконьер в Борском районе убил кабана

11 июля текущего года около часа ночи в дежурную часть МО МВД России «Борский» поступил звонок от государственного инспектора национального парка «Бузулукский бор», который сообщил, что на территории парка слышны выстрелы.

Незамедлительно на место происшествия выехала следственно-оперативная группа. В ходе осмотра территории полицейские совместно с сотрудниками национального парка обнаружили труп кабана с огнестрельными ранениями. Нам месте происшествия эксперты-криминалисты изъяли чехол от оружия и четыре патрона. Согласно экспертизе, причиненный ущерб составил 150 тысяч рублей.

Оперативники установили и опросили возможных очевидцев произошедшего. В ходе опроса жителей близлежащего населенного пункта полицейские выяснили, что к преступлению может быть причастен мужчина 1961 года рождения.  Сотрудники органов внутренних дел задержали предполагаемого злоумышленника по месту проживания и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Во время обыска в доме у задержанного в присутствии понятых был обнаружен и изъят карабин «Вепрь», на который у мужчины есть соответствующее разрешение.

Ранее не судимый житель села Борское в ходе опроса пояснил, что осуществлял охоту на территории национального парка, зная о том, что это запрещено законом.

В отношении подозреваемого группой дознания МО МВД России «Борский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258 УК РФ «Незаконная охота». Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо исправительных работ на срок до двух лет, либо лишения свободы на срок до двух лет.

Теги: Уголовное дело

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