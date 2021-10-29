более 2,2 млн рублей перечислила мошенникам жительница Самары

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Остерегайтесь мошеннических схем с использованием сотовой связи.

В Самаре работнице одного из Центров образования 1969г.р. позвонил неизвестный, который представился сотрудником безопасности банка.

Он сообщил женщине, что в одном из банков на неё оформлена заявка на кредит. И для того, чтобы деньги не были перечислены другому лицу ей необходимо взять кредит и перевести всю сумму на указанные злоумышленником счета. В результате женщина взяла четыре кредита и перечислила деньги на указанные злоумышленником номера счетов на общую сумму более 2 200 000р. По данному факту возбуждено уголовное дело.