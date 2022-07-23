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Барсетка с большой суммой денег похищена из салона автомобиля в Приволжском районе

23 июля 2022 11:06
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Барсетка с большой суммой денег похищена из салона автомобиля в Приволжском районе

В дежурную часть ОМВД России по Приволжскому району за помощью обратился местный житель. Он сообщил, что два дня назад, из салона его автомашины пропала сумка, в которой находились документы и 105 000 рублей.

Полицейские провели осмотр места происшествия, подробно опросили заявителя, который пояснил, что занимается доставкой товара заказчикам на принадлежащем ему автомобиле.  Во время выгрузки товара по одному из адресов он оставил дверь автомобиля незапертой, а когда вернулся, обнаружил пропажу сумки, которая находилась в кабине.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий полицейские отработали лиц, ранее привлекавшихся к уголовной ответственности за аналогичные преступления. Оперативники изъяли материал с камер видеонаблюдения, которая установлена недалеко от места совершения преступления. На записи один из участковых узнал ранее судимого 45-летнего местного жителя, который попал в объектив видеокамеры. Сотрудники уголовного розыска установили его местонахождение и задержали подозреваемого.

В ходе опроса злоумышленник признал вину и рассказал, что проходя по улице районного центра, увидел припаркованный к одному из домов автомобиль, дверь которого была открыта.  Заглянув внутрь, он увидел между сиденьями сумку и забрал ее. Покинув место происшествия, злоумышленник взял деньги, а сумку с остальным содержимым выбросил. Деньги он потратил на собственные нужды. Мужчина указал полицейским место где он оставил сумку. Эксперты обнаружили на ней отпечатки пальцев злоумышленника. Имущество и документы были возвращены владельцу.

В настоящее время следственным отделением ОМВД России по Приволжскому району в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 «Кража». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении.

Теги: Кража

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