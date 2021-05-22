Аналитики вычислили график работы телефонных мошенников

103

Как утверждают специалисты, у телефонных мошенников далеко не свободный график работы, сообщает Сова.инфо.

У них есть также обеденные перерывы и праздничные дни. "Трудиться" они начинают с 10:00, через несколько часов - обед. Заканчивают обзвон в одинаковое время.



В день в лапы мошенников могут попадаться от 6 до 10 тысяч россиян. В выходные этот показатель снижается до 2 тыс. По времени суток также выделяются этапы особой активности преступников: 11:30-14:00 и 15:30-18:00, пишет РГ.

Фото: Pixabay.com