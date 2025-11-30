Я нашел ошибку
В Доме молодёжных организаций Новокуйбышевска прошёл профилактический форум «Мы против!»
Частичную занятость мамам в декрете предлагали почти в 2 раза чаще
В Большечерниговском районе машина перевернулась в кювет, водитель сбежал, пассажир пострадал
В России могут запретить входящие звонки с иностранных номеров
Аферисты начали создавать поддельные сайты Госуслуг и Минобрнауки
Самая яркая комета XX века сблизится с Землей через 2365 лет
73% самарцев одобряют празднование Дня матери
Перед Новым годом мошенники продают россиянам «икорный суп» вместо икры
В губернии наградили победителей региональной интеллектуальной олимпиады «IQ Самара»
Самарская библиотека для молодежи проведет гала-концерт фестиваля инклюзивного творчества «Мы талантливы!»
В Самарской области состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню Матери
130
Мошенники создают поддельные сайти Минобрнауки и Госуслуг для обмана россиян. Об этом пишет Telegram-канал Управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Специалисты выяснили, что схема обмана состоит из нескольких этапах. Сначала жертвам отправляют ссылки не "личный кабинет учащегося" на поддельном сайте. Адрес сайта может содержать в себе слово minobrnauki, чтобы вызвать доверие.

Пользователя обязывают ввести ФИО, номер телефона, ИНН, СНИЛС или паспортные данные. После этого его направляют на второй фишинговый сайт, в адресе которого используется слово gosuslugi. Интерфейс похож на реальный сайт Госуслуг, и пользователю предлагают зайти в учетную запись, а затем "восстановить доступ" по телефону или через Telegram-бота.

"Именно на этом этапе происходит кража логинов, паролей и многофакторных кодов. Эксперты предупреждают, что подтверждающие коды из СМС мошенники перехватывают автоматически: система подставляет цифры из уведомлений в нужные поля без участия человека, что делает схему особенно опасной", – сообщает МВД.

В ведомстве посоветовали россиянам не доверять сообщениям от неизвестных номеров, никому не сообщать коды из SMS и проверять доменные имена сайтов перед тем, как вводить туда свои данные, пишет Смотрим. 

Теги: Мошенники

30 ноября 2025, 10:58
Перед Новым годом мошенники продают россиянам «икорный суп» вместо икры
Об этом рассказал президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортёров (ВАРПЭ) Герман Зверев. Криминал
159
28 ноября 2025, 11:16
В Самарской области пенсионерку обманули на 300 тысяч рублей
Пострадавшая выполнила все требования злоумышленника и хранившееся дома деньги передала неизвестному мужчине наличными у подъезда. Криминал
1568
28 ноября 2025, 10:03
Мошенники воруют деньги под видом скидок на услуги ЖКХ
Они сначала проводят "информационный" звонок, представляясь сотрудниками соцзащиты или районных управ. Они уведомляют о фиктивных скидках на оплату ЖКУ и... Криминал
1552
30 ноября 2025  09:56
Вячеслав Федорищев поздравил матерей Самарской области
159
Губернатор обсудил с матерями участников СВО вопросы поддержки. Во время встречи был поднят особый вопрос - увековечение памяти погибших бойцов – участников СВО. 
28 ноября 2025  17:46
Вячеслав Федорищев в преддверии Дня матери встретился с мамами участников СВО
1808
28 ноября 2025  14:08
В Волжском районе открыли движение на мосту через реку Черную
1636
28 ноября 2025  10:13
Победителей конкурса «Детский сад года – 2025» определили в Самаре
1675
27 ноября 2025  16:19
Вячеслав Федорищев и Марат Хуснуллин приняли участие в досрочном завершении проходки правого перегонного тоннеля на станции «Театральная» в Самаре
3040
