Аферисты начали создавать поддельные сайты Госуслуг и Минобрнауки

Мошенники создают поддельные сайти Минобрнауки и Госуслуг для обмана россиян. Об этом пишет Telegram-канал Управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Специалисты выяснили, что схема обмана состоит из нескольких этапах. Сначала жертвам отправляют ссылки не "личный кабинет учащегося" на поддельном сайте. Адрес сайта может содержать в себе слово minobrnauki, чтобы вызвать доверие.

Пользователя обязывают ввести ФИО, номер телефона, ИНН, СНИЛС или паспортные данные. После этого его направляют на второй фишинговый сайт, в адресе которого используется слово gosuslugi. Интерфейс похож на реальный сайт Госуслуг, и пользователю предлагают зайти в учетную запись, а затем "восстановить доступ" по телефону или через Telegram-бота.

"Именно на этом этапе происходит кража логинов, паролей и многофакторных кодов. Эксперты предупреждают, что подтверждающие коды из СМС мошенники перехватывают автоматически: система подставляет цифры из уведомлений в нужные поля без участия человека, что делает схему особенно опасной", – сообщает МВД.

В ведомстве посоветовали россиянам не доверять сообщениям от неизвестных номеров, никому не сообщать коды из SMS и проверять доменные имена сайтов перед тем, как вводить туда свои данные, пишет Смотрим.