Аферисты могут предложить приобрести товар, который не принесет ни какой пользы

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Чтобы выманить деньги у доверчивых граждан мошенники используют различные уловки. Так например, воспользовавшись ситуацией с распространением коронавирусной инфекции они создают "липовые" сайты, либо рассылают информацию с рекламой несуществующих товаров и услуг. Например, это может быть "уникальный очиститель воздуха", который обеззараживает квартиру и нейтрализует возбудителя COVID-2019. Также могут предложить "супермаски", отпугивающие вирус, лекарства и многое другое. Эксперты предупреждают, что результативность воздействия таких товаров на вирус не доказана, купив его вы останетесь без денег и можете не получить ожидаемого эффекта.

Злоумышленники могут уговорить граждан на дому провести "обряд очищения" помещения от короновируса. Здесь есть вероятность стать жертвой банальной квартирной кражи.

ГУ МВД России по Самарской области напоминает гражданам с особым вниманием относиться к предложениям о покупке товара, который немедленно обезопасит вас от инфекции и не пускать в квартиру посторонних.