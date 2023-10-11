750 тысяч рублей не дал похитить полицейский у жительницы Похвистневского района

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В адрес руководства МО МВД России «Похвистневский» поступило благодарственное письмо от местной жительницы, в котором она выражает признательность Тимуру Кинжалееву, заместителю начальника отделения уголовного розыска.

Как поясняет автор письма, майор полиции стал случайным свидетелем общения по телефону с неизвестным, который пытался оформить на ее имя кредит. «Полицейский убедил меня прекратить разговор, затем помог аннулировать в личном кабинете банка уже оформленную заявку на заем в размере 750 тысяч рублей. Спасибо большое за бдительность и неравнодушие! При общении он проявил себя высоким профессионалом, знающим свое дело и неравнодушным к чужой беде. С таким достойным и надежным представителями МВД можно быть уверенными, что порядок на вверенном территориальном участке будет соблюден», - отметила женщина.

В настоящее время сотрудниками полиции проводится комплекс мероприятий, направленных на установление и задержание лиц, причастных к противоправному деянию.

Грамотные действия сотрудника полиции позволили предотвратить хищение крупной денежной суммы у жительницы Похвистневского района. В рамках оперативного совещания начальник МО МВД России «Похвистневский» полковник полиции Юра Алекян поблагодарил майора полиции Кинжалиева за службу и призвал личный состав брать с него пример.