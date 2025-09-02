Я нашел ошибку
Главные новости:
Китай введет с 15 сентября для россиян безвизовый режим до 30 дней
В Самарской области прошла стратегическая сессия по развитию АПК до 2036 года
Глава Самары назвал дату запуска фонтана на Осипенко
В Самаре перекрыли две дороги
В Самаре утром горел автомобиль
Владимир Путин пригласил делегации стран ШОС на Международный форум «Россия — спортивная держава» в Самаре
Половина россиян считает, что хорошо распознаёт сообщения от мошенников
В Самаре молодой водитель сбил восьмилетнего ребенка
В Самаре пройдет открытие выставки произведений Зураба Церетели
В Самаре состоится лекция «Символы самарской резьбы»
В Самаре ветераны СВО стали участниками Всероссийской акции «Быть рядом»
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

58-летняя самарчанка поверила заманчивому предложению мошенника о лёгком заработке

2 сентября 2025 12:39
153
58-летняя самарчанка поверила заманчивому предложению мошенника о лёгком заработке

В Самарской области полицейскими по факту мошенничества, связанного с деятельностью одного из маркетплейсов, возбуждено уголовное дело. Жертвой злоумышленников стала 58-летняя местная жительница, которая поверила заманчивому предложению о лёгком заработке, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Женщине поступило сообщение о возможности дополнительного дохода — ей предложили участвовать в «продвижении товаров» путём повышения их рейтинга. Мошенники убедили пенсионера, что для начала работы необходимо внести символический взнос, который якобы вернётся после выполнения первого задания.

Не подозревая о подвохе, потерпевшая перевела злоумышленникам около 29 тысяч рублей. После этого «работодатели» заблокировали ее аккаунт.

Полицейские проводят комплекс оперативно-разыскных мероприятий для установления личностей злоумышленников и их задержания.

Полиция предупреждает: преступники постоянно совершенствуют свои схемы обмана, играя на желании людей быстро заработать. Если вы столкнулись с подобным предложением или уже стали жертвой мошенников — незамедлительно обращайтесь в полицию.

Теги: Мошенники

Новости по теме
Половина россиян считает, что хорошо распознаёт сообщения от мошенников
02 сентября 2025, 13:16
Половина россиян считает, что хорошо распознаёт сообщения от мошенников
Чтобы обезопасить себя, 27% опрошенных россиян не переходят по ссылкам и не открывают вложения из сомнительных писем. Общество
38
В Тольятти по указанию мошенников студент забрал у пенсионера 300 тысяч рублей
02 сентября 2025, 11:27
В Тольятти по указанию мошенников студент забрал у пенсионера 300 тысяч рублей
Молодой человек рассказал, что куратор всячески заверял его в безопасности такого, хоть и противоправного, но заработка. Криминал
128
У самарца выманили 13 000 руб за несостоявшуюся продажу аккаунта
01 сентября 2025, 10:17
У самарца выманили 13 000 руб за несостоявшуюся продажу аккаунта
После перевода “покупатель” стал избегать общения, а затем удалил свой профиль. Происшествия
354
В центре внимания
Новую региональную программу «СВОё Дело. Самарская область» запустил Вячеслав Федорищев
2 сентября 2025  13:00
Новую региональную программу «СВОё Дело. Самарская область» запустил Вячеслав Федорищев
130
Вячеслав Федорищев поздравил гвардейцев региона с Днем российской гвардии
2 сентября 2025  09:23
Вячеслав Федорищев поздравил гвардейцев региона с Днем российской гвардии
178
Глава Самары Иван Носков поздравил самарцев с Днем знаний
1 сентября 2025  10:54
Глава Самары Иван Носков поздравил самарцев с Днем знаний
359
1 сентября в Самарской области пойдут в школу более 34 600 первоклассников
1 сентября 2025  10:40
1 сентября в Самарской области пойдут в школу более 34 600 первоклассников
362
С 1 сентября в России вступил в силу механизм периода охлаждения для потребительских кредитов
1 сентября 2025  09:45
С 1 сентября в России вступил в силу механизм периода охлаждения для потребительских кредитов
543
