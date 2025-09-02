58-летняя самарчанка поверила заманчивому предложению мошенника о лёгком заработке

153

В Самарской области полицейскими по факту мошенничества, связанного с деятельностью одного из маркетплейсов, возбуждено уголовное дело. Жертвой злоумышленников стала 58-летняя местная жительница, которая поверила заманчивому предложению о лёгком заработке, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Женщине поступило сообщение о возможности дополнительного дохода — ей предложили участвовать в «продвижении товаров» путём повышения их рейтинга. Мошенники убедили пенсионера, что для начала работы необходимо внести символический взнос, который якобы вернётся после выполнения первого задания.

Не подозревая о подвохе, потерпевшая перевела злоумышленникам около 29 тысяч рублей. После этого «работодатели» заблокировали ее аккаунт.

Полицейские проводят комплекс оперативно-разыскных мероприятий для установления личностей злоумышленников и их задержания.

Полиция предупреждает: преступники постоянно совершенствуют свои схемы обмана, играя на желании людей быстро заработать. Если вы столкнулись с подобным предложением или уже стали жертвой мошенников — незамедлительно обращайтесь в полицию.