Я нашел ошибку
Главные новости:
В Госдуме предложили увеличить выплаты по ОСАГО до 650 тыс. рублей
В Госдуме предложили увеличить выплаты по ОСАГО до 650 тыс. рублей
25 ноября – годовщина образования отряда мобильного особого назначения «Орлан» Управления Росгвардии по Самарской области
25 ноября – годовщина образования отряда мобильного особого назначения «Орлан» Управления Росгвардии по Самарской области
Пьяный бывший муж угнал машину у жительницы Октябрьска
Пьяный бывший муж угнал машину у жительницы Октябрьска
Россияне стали проводить в очередях в 2 раза меньше времени
Россияне стали проводить в очередях в 2 раза меньше времени
Самарский ветеран Дмитрий Худошин вернулся с победой со Всероссийского «Кубка Защитников Отечества»
Самарский ветеран Дмитрий Худошин вернулся с победой со Всероссийского «Кубка Защитников Отечества»
На Балаковской в Самаре человек упал с высоты и разбился
На Балаковской в Самаре человек упал с высоты и разбился
С января 2025 года готовится выход на улицы Самары новых низкопольных автобусов
С января 2025 года готовится выход на улицы Самары новых низкопольных автобусов
58-летний житель Тольятти хотел выбраться из долговой ямы, но встретил мошенников
58-летний житель Тольятти хотел выбраться из долговой ямы, но встретил мошенников
Наверх
Самара  -1 °C, Тольятти  0 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 102.58
1.9
EUR 107.43
1.35
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Во время Адвента в зале Самарской кирхи пройдет целый ряд тематических мероприятий
Новая галерея проведет открытую лекцию о творчестве русских художников для учащихся Самары
23-24 ноября в Самаре пройдет 12-й фестиваль животных из приютов
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

58-летний житель Тольятти хотел выбраться из долговой ямы, но встретил мошенников

25 ноября 2024 10:56
121
58-летний житель Тольятти хотел выбраться из долговой ямы, но встретил мошенников

Для погашения имеющейся задолженности по кредитам, мужчина оставил в сети Интернет заявку на оформление нового кредитного обязательства в одном из банков.

Вскоре ему позвонил неизвестный, который представился банковским работником и сообщил, что заявка мужчины одобрена и для оформления документов необходимо продиктовать паспортные данные. Позже, по указанию злоумышленника, доверчивый тольяттинец перевел более 300 тысяч рублей на продиктованные счета якобы для оплаты комиссии по переводу денежных средств и страхового взноса. Лишь когда связь собеседником оборвалась, мужчина понял, что его обманули, и обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Теги: Мошенники

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Молодой тольяттинец хотел вылечить кошку, но отдал 200 тысяч мошенникам
24 ноября 2024, 11:24
Молодой тольяттинец хотел вылечить кошку, но отдал 200 тысяч мошенникам
Найдя нужные препараты на одном из сайтов, тольяттинец стал оформлять заказ. Криминал
438
Самарчанка из-за мошенников осталась денег, а ее внучка - без собаки
23 ноября 2024, 11:56
Самарчанка из-за мошенников осталась денег, а ее внучка - без собаки
Потерпевшая не только не получила щенка, но и потеряла больше 40 тысяч рублей.  Криминал
556
Сызранец влюбился и стал жертвой мошенников
22 ноября 2024, 13:36
Сызранец влюбился и стал жертвой мошенников
Два месяца назад в одной из социальных сетей познакомился с покорившей его сердце жительницей соседней области. Криминал
427
В центре внимания
На самарской набережной монтируют новую иллюминацию
24 ноября 2024  12:27
На самарской набережной монтируют новую иллюминацию
476
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем матери
24 ноября 2024  12:00
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем матери
477
Глава региона подчеркнул: надо обеспечить максимальное качество вывоза мусора и порядок вокруг всех контейнерных площадок, быстро установить новые площадки, где это требуется.
22 ноября 2024  18:19
Вячеслав Федорищев обсудил с руководством АО «Экология» работу компании в качестве нового регоператора по обращению с ТКО
1080
Губернатор Самарской области заявил, что члены регионального правительства теперь должны принимать присягу
22 ноября 2024  14:04
Губернатор Самарской области заявил, что члены регионального правительства теперь должны принимать присягу
653
Вячеслав Федорищев провел совместное заседание комиссий Госсовета по направлениям «Промышленность» и «Технологическое лидерство»
22 ноября 2024  12:33
Вячеслав Федорищев провел совместное заседание комиссий Госсовета по направлениям «Промышленность» и «Технологическое лидерство»
1937
Весь список