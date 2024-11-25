58-летний житель Тольятти хотел выбраться из долговой ямы, но встретил мошенников

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Для погашения имеющейся задолженности по кредитам, мужчина оставил в сети Интернет заявку на оформление нового кредитного обязательства в одном из банков.

Вскоре ему позвонил неизвестный, который представился банковским работником и сообщил, что заявка мужчины одобрена и для оформления документов необходимо продиктовать паспортные данные. Позже, по указанию злоумышленника, доверчивый тольяттинец перевел более 300 тысяч рублей на продиктованные счета якобы для оплаты комиссии по переводу денежных средств и страхового взноса. Лишь когда связь собеседником оборвалась, мужчина понял, что его обманули, и обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело.