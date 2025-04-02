50% опрошенных россиян рассказали, что столкнулись с мошенниками

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Каждый пятый опрошенный (21%) россиянин столкнулся с обманом в цифровом пространстве, а 13% респондентов стали жертвами аферистов в реальной жизни, вне Сети. Половина опрошенных (50%) попались на уловки злоумышленников как в интернете, так и за его пределами. Об этом говорится в результатах исследования сервиса «Работа.ру», с которыми ознакомились «Известия» 2 апреля. Эксперты узнали о распространенных типах мошенничества.

В то же время 16% участников опроса никогда не сталкивались с обманом ни онлайн, ни офлайн.

«Подавляющее большинство опрошенных, столкнувшихся с мошенничеством вне интернета (92%), указали на телефонные аферы как основной тип обмана. Почти половина респондентов (49%) имела дело с сетевым маркетингом, включая финансовые пирамиды и сомнительные схемы обогащения. Каждый пятый опрошенный (21%) сталкивался с фальшивыми благотворительными организациями. 10% респондентов упомянули бесплатные сим-карты как инструмент мошенничества», — отмечается в результатах исследования.

При этом 7% россиян пострадали от устройств-скиммеров, установленных на банкоматах или терминалах оплаты.

Говоря о мошенничестве в интернете, более половины опрошенных (58%) сталкивались с фишингом — поддельными сайтами, электронными письмами и ссылками на оплату. Вместе с тем 40% респондентов пострадали от социальной инженерии — метода обмана, основанного на манипуляции и убеждении раскрыть личную информацию. Кроме того, 38% опрошенных столкнулись с мошенничеством при поиске работы, натолкнувшись на ложные вакансии или недобросовестных работодателей, а 35% имели дело с сетевым маркетингом в онлайн-пространстве.

Киберворовство, включающее кражу аккаунтов, паролей и других конфиденциальных данных, коснулось 31% опрошенных. Фальшивые онлайн-магазины, предлагающие несуществующие товары или услуги, обманули 22%. Мошенничество в сфере криптовалют и инвестиций, набирающее обороты в цифровом мире, затронуло 18% респондентов.

«Под видом реальной работы мошенники в 60% случаев предлагали участие в финансовых пирамидах и нелегальных схемах обогащения, заманивая обещаниями быстрого заработка. Практически столько опрошенных (59%) столкнулись с предложениями пройти платные курсы или тренинги, гарантирующие последующее трудоустройство, которое так и не наступало. Треть опрошенных (32%) сообщили о требованиях оплаты за трудоустройство в компанию, стольким же (32%) мошенники предлагали вакансии, связанные с незаконной деятельностью», — уточнили эксперты.