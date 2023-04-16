40-летний житель Жигулевска задержан в гаражном массиве с наркотиками

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Ранее судимый местный житель снова попал в поле зрения сотрудников полиции.

Сотрудникам отдела по контролю за оборотом наркотиков О МВД России по г. Жигулевску поступила информация о том, что безработный, ранее судимый местный житель 1982 года рождения, может быть причастен к незаконному обороту наркотиков.

В ходе оперативно-разыскных мероприятия полицейские задержали мужчину в дневное время на территории гаражного массива.

При личном досмотре в присутствии понятых сотрудники полиции обнаружили и изъяли у мужчины в заднем кармане брюк сверток из полимера с веществом белого цвета.

Проведенное в экспертно-криминалистическом отделе Управления МВД России по городу Тольятти исследование, показало, что изъятое вещество является наркотическим средством - мефедрон, общей массой 0, 490 грамм, что законодатель относит к значительному размеру.

В ходе опроса мужчина вину в содеянном признал и пояснил, что приобрел наркотик через интернет для личного употребления, без цели сбыта.

Отделением дознания О МВД России по г. Жигулевску в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение без цели сбыта наркотического средства). Полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.