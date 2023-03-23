2,5 млн в кредит для мошенников отдала сотрудница библиотеки в Тольятти

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Не доверяйте лжесотрудникам банка, которые убеждают вас оформить кредит якобы для того, чтобы не стать жертвой мошенников.

Жительнице Тольятти 1970 года рождения, техническому сотруднику одной из библиотек позвонил неизвестный и, представившись сотрудником безопасности банка, сообщил, что мошенники пытаются оформить на ее имя кредит.

Незнакомец убедил женщину, что для сохранения сбережений нужно оформить настоящий кредит и перечислить деньги на «безопасный» счет. Жительница Тольятти выполнила его требования и «подарила» злоумышленнику почти 2,5 миллиона рублей. Только после того, как собеседник перестал выходить на связь, тольяттинка обратилась в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело, проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к совершению хищения.

Полицейские напоминают гражданам, что сотрудники настоящей службы безопасности банка никогда не звонят своим клиентам с информацией о подозрительных действиях с банковской картой (несанкционированное списание, оформление кредита без ведома владельца карты); в телефонном разговоре не просят назвать реквизиты карт, персональные данные и суммы, хранящиеся на счетах; не предлагают снимать деньги со счетов и переводить их на так называемые «безопасные счета».

При поступлении подобных звонков следует прервать разговор.

Будьте бдительны и расскажите об этих и других правилах безопасности своим родным, близким и друзьям.