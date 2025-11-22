Я нашел ошибку
В Самаре на VI Осеннем аукционе современного искусства было продано 9 из 14 лотов на миллион рублей
В Тольятти в ДТП пострадали 5-летний ребенок и 81-летняя женщина
Иван Носков: Не всегда нужны миллионные вложения, нужен хозяйский подход
В Самаре на Аэродромной молодой человек попал под машину
Шесть спортсменов из Самарской области выступают на летних Сурлимпийских играх
Вячеслав Федорищев сообщил, что в Сызрани в результате падения БПЛА погибли два человека
В Росреестре заявили, что квартиры не следует возвращать без возврата денег
Только 19% детей мигрантов смогли поступить в российские школы
18-летнего самарца мошенники обманули на 70 тысяч рублей

22 ноября 2025 11:17
155
18-летнего самарца мошенники обманули на 70 тысяч рублей

В отдел полиции города Самары обратился 18-летний местный житель с заявлением о хищении 70 000 руб. В ходе выяснения обстоятельств сотрудниками полиции установлено, что молодому человеку поступил звонок на сотовый телефон от неизвестного, который представился сотрудником компании «Росфинмониторинг» и под предлогом декларирования денежных средств убедил самарчанина срочно их передать курьеру. Пострадавший выполнил все требования злоумышленника и передал неизвестной девушке наличные деньги возле своего дома. Мошенник перестал выходить на связь, после чего потерпевший понял, что стал жертвой обмана и обратился за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело.

фишинговая активность выросла на 10%
21 ноября 2025, 12:59
Фишинговая активность выросла на 10%
Взамен ушедшей «веерной рассылки» мошенники начали атаковать жертв адресно. Криминал
455
В Самарской области 78-летняя женщина потеряла 500 000 рублей, поверив мошенникам
21 ноября 2025, 09:26
В Самарской области 78-летняя женщина потеряла 500 000 рублей, поверив мошенникам
Испугавшись за родного человека, она перевела все свои сбережения и ждала ответного звонка, однако его не поступило. Криминал
1313
Мошенники «задекларировали» более 1 миллиона рублей 84-летней жительнице Тольятти
20 ноября 2025, 09:19
Мошенники «задекларировали» более 1 миллиона рублей 84-летней жительнице Тольятти
Выполняя инструкции «эксперта», женщина собрала все сбережения. Криминал
1342
В центре внимания
Иван Носков: Не всегда нужны миллионные вложения, нужен хозяйский подход
22 ноября 2025  12:52
Иван Носков: Не всегда нужны миллионные вложения, нужен хозяйский подход
83
В Самаре в
22 ноября 2025  11:39
В Самаре в "Экспо-Волге" 22 ноября стартовал фестиваль "Друг Человека". 
142
Совершаемые в этот день молитвы отражают общенародную поддержку российских вооруженных сил.
21 ноября 2025  16:30
Вячеслав Федорищев принял участие в крестном ходе в Самаре
574
Вячеслав Федорищев поздравил налоговиков Самарской области
21 ноября 2025  11:22
Вячеслав Федорищев поздравил налоговиков Самарской области
552
Молодежный карьерный форум
21 ноября 2025  11:15
Молодежный карьерный форум "Волжский импульс" пройдет в Самаре 24 ноября
564
