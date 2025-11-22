18-летнего самарца мошенники обманули на 70 тысяч рублей

155

В отдел полиции города Самары обратился 18-летний местный житель с заявлением о хищении 70 000 руб. В ходе выяснения обстоятельств сотрудниками полиции установлено, что молодому человеку поступил звонок на сотовый телефон от неизвестного, который представился сотрудником компании «Росфинмониторинг» и под предлогом декларирования денежных средств убедил самарчанина срочно их передать курьеру. Пострадавший выполнил все требования злоумышленника и передал неизвестной девушке наличные деньги возле своего дома. Мошенник перестал выходить на связь, после чего потерпевший понял, что стал жертвой обмана и обратился за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело.