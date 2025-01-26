125 000 руб. отдала самарчанка в декрете мошенникам в надежде подзаработать

18

В Самаре женщине 1997г.р. в одном из мессенджеров пришло сообщение от неизвестного о том, что у нее открыт доступ в инвестиционные проекты. Поскольку женщина не работала, находясь в декретном отпуске по уходу за ребенком, она согласилась на заманчивое предложение.

Тогда звонивший сообщил, что уже сформирован ее персональный рабочий счет, на который необходимо внести 50 000р., что она и сделала. Через несколько дней работодатель сообщил, что для получения заработанных на инвестициях денег женщине надо внести комиссию в размере 75 000р. Женщина вновь внесла деньги на указанный аферистом счет, но своего заработка так и не получила, после чего неизвестный перестали выходить на связь.

Потерпевшая поняла, что стал жертвой мошенника и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.