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Центры призваны структурировать и координировать работу региональных и муниципальных властей с обращениями граждан на всех доступных площадках.
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Дмитрий Чернышенко: Более 10 млн обращений граждан обработали ЦУР за год работы

4 декабря 2021 14:34
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Центры призваны структурировать и координировать работу региональных и муниципальных властей с обращениями граждан на всех доступных площадках.

Итоги работы центров управления регионами озвучил заместитель Председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко во время рабочей поездки в Оренбургскую область. Зампред уделяет особое внимание развитию сети ЦУР в стране. Центры призваны структурировать и координировать работу региональных и муниципальных властей с обращениями граждан на всех доступных площадках.

«За год работы ЦУР добились впечатляющих результатов. Суммарно от граждан поступило более 10 млн обращений, все они были обработаны. В этом году количество обращений возросло практически в 5 раз, - подчеркивает Дмитрий Чернышенко. - Благодаря ЦУР в регионах в кратчайшие сроки было принято свыше 500 важных управленческих системных решений. Отмечу, что работа ЦУР ведется во взаимодействии с Координационным центром Правительства России и направлена на получение обратной связи от граждан».

В мероприятии принял участие полпред Президента в ПФО Игорь Комаров. По его мнению, ЦУР должны быть не только прикладным инструментом, но и участвовать в выработке решений, которые принимаются в рамках тех или иных управленческих алгоритмов, определенных российским законодательством.

«Коммуникация жителей благодаря ЦУР с органом исполнительной власти должна быть четкой, понятной, эффективной и гибкой, люди должны видеть конкретные ощутимые результаты в решении их проблем, - отмечает Игорь Комаров. - В созданном в ПФО окружном ЦУР также постоянно отслеживаются и анализируются социально-экономические процессы, происходящие в субъектах округа, в том числе касающиеся вакцинации жителей, введения ограничительных мер и реакции людей на эти решения».

25 ноября годовщину работы отметил ЦУР Самарской области. За это время специалисты Центра обработали более 278 тысяч сообщений – из них 100 154 сообщений из соцсетей и 178 510 жалоб на платформе «Госуслуги. Решаем вместе». Сотрудники ЦУР фиксируют сообщения граждан и передают ответственным. Благодаря тесному взаимодействию Центра с органами власти, жители оперативно получают обратную связь: получают необходимую информацию и решают проблемы.

«Важное направление работы ЦУР - внедрение полезных цифровых решений для информирования жителей региона, - рассказывает руководитель ЦУР Самарской области Сергей Рыжиков. - Сотрудники Центра совместно с министерствами разработали и запустили ряд чат-ботов. Чат-бот по ежемесячной выплате на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет (включительно) отвечал на часто задаваемые вопросы, связанные с данной выплатой. Автоматизированный помощник регионального минздрава позволяет врачам ежедневно получать информацию о состоянии здоровья пациента дистанционно, если тот лечится дома».

Сейчас специалисты ЦУР Самарской области тестируют новый чат-бот - по вакцинации от COVID-19. Также ЦУР совместно с региональным минздравом создали карту вакцинации. Это удобный сервис, где граждане могут получить информацию о графике работы и наличии вакцин в прививочных пунктах.

 

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