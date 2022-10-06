Павел Дуров заявил, что хакеры могут получить полный доступ ко всем данным на смартфонах с установленным WhatsApp

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Дуров сослался на две уязвимости, о которых WhatsApp рассказала на прошлой неделе. Они позволяют хакерам удаленно запустить код при совершении видеовызова или отправки видео. Благодаря этому злоумышленники могли получить доступ ко всему содержимому на смартфоне, сообщает iphones.ru.

По словам Дурова, аналогичные проблемы обнаруживались в WhatsApp каждый год с 2017 по 2020 гг. Основатель Telegram считает, что это не случайные уязвимости, а WhatsApp добавляет их специально.

"Каждый год мы узнаем о какой-то проблеме в WhatsApp, которая ставит под угрозу все устройства пользователей. Это означает, что почти наверняка там уже существует новая брешь в системе безопасности. Такие проблемы вряд ли случайны — они заложены бэкдорами. Если один бэкдор обнаружен и его необходимо удалить, добавляется другой", - Павел Дуров.

Дуров призвал пользователей переходить на другие мессенджеры, необязательно в Telegram, главное, не использовать WhatsApp, потому что «он уже 13 лет является инструментом слежки».

Фото: iphones.ru