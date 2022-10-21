Жители Самарской области увеличили объем вкладов в Сбербанк

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В Самаркой области растет объем вкладов в Сбербанке. Жители региона с января по сентябрь 2022 года открыли вклады на общую сумму, превышающую 29 млрд рублей, что в 1,8 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года.

При этом 52% вкладов жители Самарской области открывают через дистанционные каналы, в том числе через приложение и web-версию Сбербанк Онлайн. Этот показатель значительно вырос. Для сравнения, в 2021 году лишь 34% вкладов открывались онлайн.

Лилия Читнёва, заместитель управляющего Самарским отделением Сбербанка:

«Мы видим, что в настоящее время многие клиенты предпочитают хранить основную часть средств на вкладах. Это оправданно, поскольку помогает увеличить накопления и как следствие свой совокупный доход. Отмечу, что при выборе вклада нужно обращать внимание не только на ставку, но и на другие условия: минимальная сумма вложения, срок, возможность пополнять или снимать средства – от этого зависит итоговая доходность депозита».

В регионах Поволжья с января по сентябрь 2022 года в Сбербанке открыли вклады на общую сумму, превышающую 86 млрд рублей. При этом 47% депозитов были открыты через дистанционные каналы.

Напомним, что открыть вклад можно как в отделении банка, так и онлайн – через приложение или web-версию Сбербанк Онлайн. Дистанционные каналы позволяют оперативно проводить операции со вкладами: пополнять, переводить или снимать средства (если такая возможность предусмотрена договором вклада), а также закрывать вклады.