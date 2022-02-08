Жители Поволжья стали больше откладывать на негосударственную пенсию

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СберНПФ подвёл итоги продаж индивидуальных пенсионных планов (ИПП) за 2021 год. По сравнению с 2020 годом, за 12 месяцев прошлого года объём средств, которые вложили жители Саратова в ИПП, вырос в 1,4 раза. А инвестиции в ИПП жителей Самары увеличились в 2,8 раз.

За январь-декабрь 2021 года клиенты фонда из Саратова смогли отложить на негосударственную пенсию 167 млн. рублей. Это в 1,4 раза больше, чем в 2020 году. Самарцы вложили в инструмент для долгосрочных накоплений еще больше – 326 млн. рублей. Это в 2,8 раз больше аналогичных показателей 2020 года.

Клиенты высоко оценили цифровые площадки Сбера: доля новых договоров, заключённых на сайте СберНПФ и в мобильном приложении СберБанк Онлайн, за год выросла на 4%. В общей сложности на цифровых площадках Сбера сегодня заключается 40% договоров по ИПП.

Росту диджитал-продаж способствовали онлайн-сервисы, на развитие которых фонд делает особую ставку. Так, в начале 2021 года СберНПФ запустил цифровую «Пенсионную витрину», которая показывает пользователям размер их персональной пенсии на текущий момент, стимулируя клиентов позаботиться о своём финансовом будущем самостоятельно.

Всего в 2021 году россияне заключили почти 65 тыс. новых договоров ИПП, что на 40% больше аналогичных показателей 2020 года.

Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Россияне стали вдумчивее и ответственнее подходить к выбору инвестиционных продуктов и всё чаще обращают внимание на качество сервиса и удобство услуг. Неслучайно на цифровых площадках Сбера заключается уже 40% договоров по индивидуальным пенсионным планам. Благодаря цифровизации пенсионные продукты стали ещё более понятными. Важно, что россияне начинают активно подключать ИПП — надёжный инструмент для долгосрочных накоплений, которые формируются за счёт регулярных взносов. Это говорит о том, что всё больше людей осознаёт необходимость вложений на перспективу».

Александр Зарецкий, генеральный директор СберНПФ:

«Продажи пенсионных программ в мобильном приложении СберБанк Онлайн — это своего рода термометр, который показывает, есть ли у россиян интерес к пенсионным сбережениям. Интерес не просто есть — он растёт, причём не только количественно, но и качественно: если в 2020 году первоначальный взнос на индивидуальные пенсионные планы на онлайн-площадках составлял 4 тыс. рублей, то теперь он достигает 10 тыс. рублей. И характерно, что накоплениями на пенсию всё чаще интересуется молодёжь: более трети клиентов, открывающих ИПП в СберБанк Онлайн, — это люди 25–34 лет».

Александр Анащенко, председатель Поволжского банка Сбербанка:

«Всё больше жителей Поволжья приходят к пониманию того, что на пенсию нужно копить самостоятельно, формируя сбережения в комфортном режиме. Большую часть средств от общей суммы вложений за 2021 год внесли самарцы и саратовцы по новым договорам ИПП. Формируя накопления с помощью ИПП, клиенты могут быть уверены в том, что их средства надежно защищены. Таким образом, даже откладывая на индивидуальный пенсионный план небольшие суммы, можно к пенсии накопить солидный капитал, и обеспечить себе до 80% трудового дохода после 60-65 лет».