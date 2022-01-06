Жителей Тольятти приглашают на СберКаток

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Рядом с Тольяттинским театром кукол у новогодней ёлки на площади Свободы работает СберКаток.

Каток площадью 1250 квадратных метров украшен новогодними украшениями, там же организована праздничная фотозона. Посетить СберКаток можно ежедневно до 28 февраля 2022 года включительно, режим работы круглосуточный. Вход – свободный.

Оксана Селезнёва, региональный директор г.Тольятти Самарского отделения Сбербанка:

«Впервые мы запустили открытие бесплатного ледового катка на Площади Свободы в Тольятти. Сейчас очень важно поддерживать здоровый иммунитет и бодрость духа, особенно в новогодние каникулы. Вместе с администрацией города мы приглашаем всех желающих зарядиться энергией и позитивом, почувствовать атмосферу настоящего праздника!»

Николай Ренц, глава г.о. Тольятти:

«Мы рады, что благодаря Сбербанку в Тольятти появился еще один общедоступный каток, где жители города смогут ощутить атмосферу праздника и хорошего зимнего настроения, будут активно и с пользой для здоровья проводить время со своими семьями на свежем воздухе».