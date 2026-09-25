В Госдуме напомнили о законах, вступающих в силу в октябре

С 1 октября в Российской Федерации начнут действовать новые правила защиты здоровья детей и прав потребителей, а также контроля за доходами трудовых мигрантов. Об этом на своей странице в «Макс» напомнил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Политик напомнил, что налоговики начнут теперь будут передавать в МВД сведения о доходах иностранцев, приехавших в Россию на заработки. Такая мера необходима для того, чтобы «отслеживать возможность трудовых мигрантов выполнять обязанность по содержанию себя и своей семьи, проживающей на территории РФ».

Кроме того, с 1 октября устанавливаются новые правила определения границ территорий у образовательных учреждений, где запрещена продажа табака, вейпов и кальянов.

Володин также отметил, что покупатели, которые обнаружат недостатки у товаров, купленных на маркетплейсе, теперь смогут предъявлять продавцу претензии по этому поводу непосредственно через цифровую платформу, пишет Газета.