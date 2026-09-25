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В Госдуме предложили ввести налоговый вычет на расходы по содержанию питомцев

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В Госдуме предложили ввести налоговый вычет на расходы по содержанию питомцев

В России предложили ввести социальный налоговый вычет на расходы по лечению, вакцинации и содержанию домашних животных. С такой инициативой 25 сентября выступил заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш.

«Предлагаю ввести социальный налоговый вычет на расходы, связанные с лечением, стерилизацией, вакцинацией и содержанием домашних животных, в том числе взятых из приютов», — заявил депутат в беседе с ТАСС.

По словам Панеша, мера может стать стимулом для граждан, которые хотят взять животных из приютов, но опасаются высоких затрат на ветеринарные услуги. Он предложил установить лимит расходов для получения вычета в размере 50 тыс. рублей в год на одного питомца с возможностью вернуть до 6,5 тыс. рублей.

Для владельцев животных, взятых из приютов или системы отлова, депутат предложил увеличить лимит до 80 тыс. рублей в год. Оформлять вычет, по его словам, можно будет через налоговую декларацию или в упрощенном порядке при передаче данных ветеринарными клиниками.

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