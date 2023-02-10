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Заместителем управляющего Самарским отделением Сбербанка назначена Анастасия Сурнина

10 февраля 2023 16:17
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Она будет курировать работу блока «корпоративный бизнес».

Заместителем управляющего Самарским отделением Сбербанка назначена Анастасия Сурнина. Она будет курировать работу блока «корпоративный бизнес».

Анастасия присоединилась к команде Сбера в 2012 году в должности клиентского менеджера управления продаж корпоративным клиентам Поволжского банка. С 2015 года возглавляла различные направления работы управления клиентских менеджеров CIB Поволжского банка, после чего, в 2018 году в должности директора возглавила управление. С 2019 года и по настоящее время Анастасия занимала должность управляющего директора — директора центра продаж корпоративным клиентам Поволжского банка.

Анастасия окончила Самарский государственный экономический университет по специальности «Финансы и кредит» и «Переводчик в сфере профессиональных коммуникаций». Также успешно завершила корпоративную программу профессиональной подготовки руководителей Сбера MINI-МВА (2016 год), программу переподготовки для руководителей высшего звена совместно с London Business School (2020), программу обучения руководителей в области цифровых технологий совместно с Imperial College of LondonICL (2022).

За высокие результаты работы Анастасия неоднократно отмечена благодарностями, почётными грамотами уровня Поволжского банка и городского округа Самара.

Теги: СберБанк

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