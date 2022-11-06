Юрист рассказала об опасности крупных вкладов в банке

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Россияне с крупными вкладами в банках рискуют потерять соцвыплаты и субсидии. Об этом в воскресенье, 6 ноября, заявила старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Полина Гусятникова.

Она пояснила, что при назначении пособий на детей, субсидий на оплату ЖКХ, выплат одиноким родителям и других пособий учитывается доход и степень нуждаемости семьи.

«Пособия назначаются малоимущим, то есть тем людям, доход которых ниже прожиточного минимума, установленного в регионе», — сказала Гусятникова агентству «Прайм»

Кроме того, при признании семьи или гражданина малоимущими будет учитываться не только ежемесячный доход, но еще и имущество и размер банковских вкладов. Поэтому, по ее словам, чтобы не лешиться соцвыплат и субсидий, величина банковского вклада не должна превышать десяти региональных прожиточных минимумов, а ежегодные проценты — одного прожиточного минимум.

21 сентября стало известно, что в сентябре ежедневная аудитория пользователей, интересовавшихся вкладами, выросла на 93% по сравнению с августом. Аналитики объяснили эту активность сезонным оживлением финансового рынка и окончанием срока размещения краткосрочных вкладов, открытых весной. Чаще всего люди собирались размещать в банке 1 млн рублей — 13,29%. На втором месте — вклады размером 500 тыс. рублей — 9,14%, на третьем — 100 тыс. рублей — 8,56%, пишут "Известия".