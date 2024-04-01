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В России захотели обязать банки использовать охлаждающие фразы в рекламе о кредитах и займах

1 апреля 2024 09:52
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В России захотели обязать банки использовать охлаждающие фразы в рекламе о кредитах и займах.

Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на участников рынка.

Соответствующие поправки в федеральный закон «О рекламе» разработали Ассоциация банков России (АБР) и Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР). В этой инициативе также принимали участие представители Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

Как отмечается, подобная мера должна помочь уберечь граждан от опрометчивых решений и кредитной кабалы. Уточняется, что в случае одобрения поправок их действие распространится не только на банки, но и на другие организации, специализирующиеся на предоставлении кредитов или займов.

В конце 2023 года в Центробанке (ЦБ) сообщили, что по итогам января-октября общий объем займов россиян достиг рекордной отметки в 34,8 триллиона рублей. За этот период времени кредитный портфель граждан увеличился на 6 триллионов. В итоге показатель закредитованности населения оказался максимальным как минимум с 2015 года, пишет Лента.

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