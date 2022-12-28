В Сбере тестируют новый способ бесконтактной оплаты

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Кирилл Царёв, первый заместитель председателя Правления Сбербанка рассказал, что сейчас в финансовой организации тестируется новый способ бесконтактной оплаты с использованием специального платежного стикера, сообщает ТАСС.

По словам Царёва, платежный стикер необходимо приклеить на любой смартфон и расплачиваться одним касание. Уже с начала декабря данный способ оплаты тестируется в Сбере.

«Мы перезапустили сервис бесконтактной оплаты SberPay для Android в ноябре, а с начала декабря тестируем новый инструмент – платежный стикер. Его можно приклеить к любому смартфону и расплачиваться привычным касанием. Пока это только тестирование, так как нужно понять, насколько качественно работает стикер, приклеенный на телефон, не прерывается ли сигнал от него, и насколько стабильно проходит оплата», – рассказал первый запред Сбербанка, отдельно отметив, что перед глобальным запуском важно убедиться в стабильности и удобстве продукта.

Также Царёв заметил, что Сбер активно занимается изучением различных способов и технологий бесконтактной оплаты, однако в приоритетном порядке развивает технологию SberPay.

«Что касается других инструментов, например, платежных колец или браслетов, мы тоже на это внимательно смотрим, но пока не видим ни большого спроса со стороны клиентов, ни большого распространения. Мы все время находимся в поиске и в постоянных исследованиях, и ожидаем, что можем сделать еще что-то новое, более удобное для клиентов в этой области», – отметил он.

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