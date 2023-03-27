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В Сбере рассказали насколько ESG-повестка актуальна для российских регионов

27 марта 2023 14:48
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Александр Ведяхин в компании с 1999 года.

Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбербанка в интервью телеканалу РБК рассказал об актуальности ESG-повестки  для российских регионов.

Александр Ведяхин в компании с 1999 года. Курирует такие направления, как корпоративно-инвестиционный бизнес, сеть продаж, развитие искусственного интеллекта, перспективные направления бизнеса, устойчивое развитие. Мы встретились, чтобы обсудить, насколько ESG-повестка актуальна для российских регионов.

Ника Николаева, обозреватель:

— Расскажите, для чего регионам необходимо развивать ESG-проекты?

Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбербанка:

— Тема ESG для регионов становится все более и более актуальной — это прямой запрос населения. Смотрим по экологической ответственности. Люди точно не хотят свалок, люди хотят чистый воздух. Вторая тема — социальная история. Это, по сути, вторая часть S, которая отвечает за социальное направление. Идем дальше. Про бизнес. Бизнесу интересно развиваться в регионах, где созданы правильные ESG-условия. Посмотрим на национальные проекты. Их 14, и десять из них тоже про ESG. Еще важно понимать, что ESG – это про деньги. С 2018 года в зеленые социальные проекты было привлечено порядка 525 млрд руб. Из них 115 млрд руб. были направлены на зеленые города, на инфраструктуру, на ЖКХ и т.д. В «Сбере» мы тоже активно этим занимаемся. За прошлый год мы сделали 75 проектов на сумму 65 млрд руб. Это такие востребованные направления, как ЖКХ, образование, инвестиции в инфраструктуру. Еще одна большая тема — это внутренний туризм. Как показывает практика, туристы едут в те регионы, которые хорошо развивают ESG, потому что там всегда приятно провести время. Хотите развивать внутренний туризм — тоже добро пожаловать в ESG.

Ника Николаева, обозреватель:

— Как сейчас обстоят дела с ESG в регионах?

Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбербанка:

— Сейчас регионы разделились на три блока: первый — это те, которые активно продвигают ESG-повестку. И у них есть четкая корреляция с их успешностью. К ним хотят ехать люди, к ним двигается бизнес, у них уровень доверия власти достаточно высокий. Другая часть — другая крайность, у них соответствующие достаточно низкие показатели. И есть самая большая группа сомневающихся. И мы искренне надеемся, что эта группа сомневающихся перейдет в группу прогрессивных регионов, которые будут развивать свой регион на основании принципов ESG.

Ника Николаева, обозреватель:

— Как «Сбер» может помочь регионам в этой связи?

Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбербанка:

— Мы сделали ESG-рейтинг всех регионов в России и понимаем, чего не хватает каждому конкретному региону, чтобы продвинуться вперед. Это конкретные действия и конкретные задачи, которые надо решать и которые напрямую коррелируют с теми задачами, которые ставит администрация президента, правительство, которые описаны в национальных стратегиях. Регион, когда реализует то, что мы предлагаем, продвигается и в тех рейтингах, на которые обращает внимание внешняя среда.

 

Фото:   РБК

 

Теги: СберБанк

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