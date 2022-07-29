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В Самарской области почти 62% покупок оплачивают безналичным способом

29 июля 2022 15:59
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Самара вошла в ТОП-100 городов России по доле безналичного торгового оборота.

По итогам II квартала 2022 года в Самарской области около 62% покупок были оплачены безналичным способом. Это более чем на 3,4% больше, чем годом ранее. Отметим, что Самара вошла в ТОП-100 городов России по доле безналичного торгового оборота – 63,3% приобретений сделаны самарцами без использования наличных денег. 

В целом в регионах Поволжья таким способом оплачивают более 50% покупок. Такие данные приводятся в совместном исследовании безналичных потребительских расходов в России лаборатории СберИндекс и аналитического ресурса ЧекИндекс. 

Также в исследовании отмечается, что в России во II квартале лидером по использованию безналичных платежей стала индустрия общественного питания: 80% оборота в ресторанах и 74% оборота в кафе и столовых приходилось именно на безналичную оплату. Аналитики объясняют это соперничеством за клиентов и стремлением предоставлять посетителям наиболее удобные способы оплаты. Крупная продовольственная розница в свою очередь активно развивает электронную торговлю, обеспечивая таким образом более высокий уровень безналичных трат. В тренде и несетевые магазины у дома, где доля безнала уже составляет 60% оплат. При этом в сегментах «Cтроительные и хозяйственные товары» и «Электроника» граждане по-прежнему активно тратят наличные средства. 

Основным способом безналичных расчетов все еще остается оплата с помощью банковской карты. Однако все большую популярность набирают новые способы оплаты. Так клиенты Сбера могут оплачивать товары и услуги бесконтактно, без использования карты с помощью сервисов SberPay: при онлайн-покупках у более, чем 80 тысяч компаний, или при офлайн-покупках по QR-коду в 500 тысячах торговых точек по всей стране. При использовании SberPay клиентам не надо вводить реквизиты карты – оплата быстро и удобно происходит непосредственно в приложении СберБанк Онлайн. Кроме того, Сбер продвигает способ безналичной оплаты услуг при помощи биометрии. Также благодаря платформе Сбера «Плати QR», бесконтактная оплата по QR-коду доступна не только клиентам Сбера, но и клиентам банков-партнеров, подключенных к платформе.

СберИндекс — аналитический портал СберБанка, на котором наглядно видно, как меняется жизнь страны. Сегодня на сайте представлено более двадцати индексов, сформированных на основе обезличенных данных. Среди них индекс потребительской активности, оценка текущей динамики ВВП, индексы рынка труда, недвижимости и другие ключевые показатели.

ЧекИндекс — аналитический ресурс IT-компании «Платформа ОФД», ежедневно обрабатывающей свыше 50 млн кассовых чеков с миллиона онлайн-касс в стране. Компания является крупнейшим оператором фискальных данных России по версии CNews Analytics.

 

 

Фото:    ru.freepik.com

Теги: СберБанк

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