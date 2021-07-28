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В Самарской области банкоматы Сбербанка принимают пластиковые карты на переработку

28 июля 2021 13:42
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В Самарской области банкоматы Сбербанка принимают пластиковые карты на переработку

В регионах Поволжья в банкоматах Сбербанка можно сдать на переработку пластиковую карту с истекшим сроком действия. Более 1100 банкоматов в Астраханской, Волгоградской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областях в настоящее время имеют такую функцию. В дальнейшем их количество будет увеличиваться.

Всего в Самарской области более 230 банкоматов Сбербанка, которые принимают карты с истекшим сроком действия на переработку, около 90 из них находятся в Самаре. Отправить карту на переработку можно, например, в обновлённом офисе Сбербанка по адресу: г. Самара, ул. Мичурина, 52.

Чтобы переработать старую пластиковую карту необходимо вставить её в банкомат, на экране появится информация о том, что срок действия карты истек и клиенту предложат сдать карту на переработку, после чего карта останется в банкомате. Если авторизация проходила бесконтактно, то сеанс необходимо завершить, а карту вставить в банкомат и провести описанную процедуру.

Появление в банкоматах функции, которая позволяет сдать на переработку пластиковую карту, является логичным развитием ESG-стратегии Сбербанка. Забота об экологии крайне важна в деятельности любого ответственного бизнеса. Кроме того, мы отмечаем такой запрос и от наших клиентов, которые все чаще отказываются от использования классических банковских карт в пользу цифровых. Они не предполагают наличие пластикового носителя, а для их использования необходим только смартфон с функцией NFS, - Светлана Арнаутова, Заместитель председателя Поволжского банка Сбербанка

Услуга по сдаче просроченных карт в банкоматах Сбербанка – это еще один шаг на пути к интеграции критериев устойчивого развития в нашу повседневную деятельность. Также это дополнительный стимул к ответственному поведению наших клиентов, у которых теперь есть отличная возможность внести свой личный вклад в утилизацию пластика на территории Самарской области, - Сергей Тютин, Управляющий Самарским отделением Сбербанка

Важность правильной переработки пластиковых карты обусловлена тем, что они сделаны из ПВХ (PVC-3) — сложного вида пластика. Переработка его вместе с другими пластиковыми изделиями невозможна. В настоящее время возможность переработки пластиковых карт доступна в 10 000 банкоматов Сбербанка по всей России. Но уже к концу 2021 года их количество увеличится до 33 000.

Теги: банковские карты переработка пластиковые карты сбер СберБанк

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