В Самаре открылся «Бизнес-остров» —  новый формат регистрации и обслуживания бизнеса

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В самарском торговом комплексе «Эль Рио» открылся «Бизнес-остров» — теперь жители города могут зарегистрировать ИП или ООО, открыть расчетный счет и получить другие услуги для успешного старта бизнеса в одной точке. Организаторы проекта – дочерняя компания Сбера «Деловая среда» и их региональный партнер «Лидер бизнеса».

В точке «Бизнес-острова» любой посетитель торгового комплекса может открыть ИП или ООО, оформить самозанятость в режиме «здесь и сейчас». Не нужно стоять в долгих очередях налоговой, банка или МФЦ, тратить деньги на услуги посредников, волноваться о правильном заполнении документов и налоговых форм. Менеджеры «Бизнес-острова» возьмут эти вопросы на себя абсолютно бесплатно. При этом можно сэкономить 800 руб. за регистрацию ИП и 4000 руб. за регистрацию ООО, так как платить госпошлину не нужно. Открыть расчетный счет в банке сразу после регистрации бизнеса можно также бесплатно.

Помимо этого, на «Бизнес-острове» можно получить все продукты и сервисы, необходимые для успешного ведения бизнеса. Например, подключить онлайн-кассу, эквайринг, выпустить электронно-цифровую подпись, или обычную печать, внести изменения в учредительные документы.

Виталий Тарасов, генеральный директор АО «Деловая среда»:

«Миссия нашей компании – развитие предпринимательства. Мы стремимся сделать старт и ведение бизнеса проще и легче. «Бизнес-остров» — это совершенно новая, уникальная концепция предоставления услуг по регистрации и обслуживанию собственного бизнеса. Теперь сама идея открытия своего дела стала доступнее для каждого человека».

Сергей Тютин, управляющий Самарским отделением Сбербанка:

«Сбербанк старается оказывать всестороннюю поддержку предпринимателям Самарской области, в том числе и тем, кто только планирует им стать. «Бизнес-остров» может помочь открыть своё дело любому жителю нашего региона буквально «под ключ» за один визит, без посещения налоговой службы и офиса банка с целью открытия расчетного счета. Это один из самых доступных и простых вариантов для быстрого старта начинающих предпринимателей в Самаре».

Самара стала вторым городом России, где открылся «Бизнес-остров». Первая точка появилась в Белгороде осенью 2020 года. Формат оказался востребованным — его удобство положительно оценили жители города.

Роман Семикопенко, федеральный партнер АО «Деловая среда» директор ООО «Лидер Бизнеса:

«Главное удобство «Бизнес-острова» в том, что теперь любой желающий может получить услуги от регистрации бизнеса до подключения эквайринга и онлайн-кассы в одной точке — без необходимости долгих передвижений по городу и очередей. У нас удобный график работы – семь дней в неделю с 10 утра до 10 вечера, даже в праздники и выходные дни».

«Бизнес-остров» располагается на первом этаже торгового комплекса «Эль Рио» по адресу Московское ш., 205. Узнать подробности, оставить заявку на услуги и получить консультацию по регистрации бизнеса можно по телефону 88007752807 и на сайте samara.businessisland.ru.





