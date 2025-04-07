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В России стартовала "Монетная неделя" — акция по обмену мелочи на бумажные деньги

7 апреля 2025 14:55
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Сдать можно любые монеты, выпущенные начиная с 1997 года и находящиеся в обращении.

В России стартовала "Монетная неделя" — акция по обмену мелочи на бумажные деньги, сообщает РИА Новости со ссылкой на Центробанк.

"Акция пройдет с 7 по 19 апреля по всей стране. Обменять накопившуюся мелочь на бумажные деньги можно в банках и сетевых магазинах. Кроме того, в отделениях банков есть возможность зачислить сумму на свой счет", — говорится в релизе.

В ЦБ отметили, что в этом году число участников увеличилось в пять раз — мелочь готовы принимать 34 тысячи торговых точек и около четырех тысяч отделений банков.

Сдать можно любые монеты, выпущенные начиная с 1997 года и находящиеся в обращении.

Теги: Россия

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