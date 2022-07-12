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В Общественном центре Сбера пройдет Добровольческий форум и презентация игры «Каникулы в добром городе»

12 июля 2022 16:44
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Форум объединит волонтёров и организаторов добровольческого движения региона старше 14 лет

Общественная организация «Содружество детских и молодежных объединений» при поддержке минобрнауки Самарской области 14 июля проведёт в Общественном центре Сбера Добровольческий форум и презентацию мотивационной игры «Каникулы в добром городе».

Форум объединит волонтёров и организаторов добровольческого движения региона старше 14 лет. Для них проведут обучающие мероприятия, дискуссии, познакомят с новыми мотивационными практиками. Спикерами выступят руководители добровольческих объединений и эксперты в данной области. 

Ключевым событием форума станет мотивационная игра «Каникулы в добром городе». Она познакомит начинающих добровольцев с разными направлениями волонтёрской деятельности, даст возможность на практике опробовать полученные на форуме знания и получить новый опыт. 

Для участия в форуме необходимо пройти регистрацию до 13 июля (включительно). Для это нужно направить на электронную почту istor.pamyat@yandex.ru ФИО, номер телефона и указать возраст участника. 

Мероприятие пройдет 14.07.2022 с 10.00 до 16.30, по адресу: г. Самара, ул. Вилоновская, 13.

 

Теги: СберБанк

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