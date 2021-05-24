В I квартале 2021 года клиенты Сбера в Поволжье чаще всего выбирали пакет расчётно-кассового обслуживания «Легкий старт»

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В I квартале 2021 предпринимателями семи регионов России, относящихся к Поволжскому банку ПАО Сбербанк, было открыто 6493 новых счёта. Наиболее популярным пакетом РКО (расчётно-кассового обслуживания) среди линейки Сбербанка стал «Лёгкий старт». Данным предложением воспользовалось 57% новых корпоративных клиентов банка.

Пакет услуг «Лёгкий старт» оптимален для тех, кто только начинает свой бизнес или уже управляет бизнесом небольшого размера. В рамках пакета услуг «Лёгкий старт» предприниматели получают бесплатное открытие и ведение счёта, а также бесплатные внутренние платежи. Напомним, что на текущий момент линейка пакетов услуг расчётно-кассового обслуживания Сбербанка для предпринимателей включает четыре предложения — «Лёгкий старт», «Набирая обороты», «Полным ходом» и «ВЭД без границ», — которые помогают малому бизнесу экономить на транзакциях.

Ярослав Костарев, заместитель председателя Поволжского банка ПАО Сбербанк:

Сбербанк создаёт комфортные условия для своих корпоративных клиентов и предлагает удобные пакеты услуг для различных направлений их работы. Наши предложения сформированы на основе анализа поведенческой модели предпринимателей малого бизнеса. Это позволяет учитывать предпочтения каждого клиента, а значит, помогает им успешно развивать свой бизнес

Кроме того, клиенты Сбербанка могут бесплатно зарегистрировать свой бизнес — ИП и ООО с одним учредителем — без госпошлины, за 30 минут, самостоятельно онлайн или в офисах Сбербанка за один визит благодаря услуге «Регистрация бизнеса и дистанционное открытие расчётного счёта». Для регистрации бизнеса клиенту потребуется учётная запись в СберБанк Онлайн и смартфон с операционной системой IOS или Android. Сотрудник банка поможет оформить и отправить документы в ФНС. После регистрации бизнеса открытие счёта осуществляется дистанционно без визита в банк.

«Регистрация бизнеса и дистанционное открытие счёта — это один из сервисов, который предоставляется предпринимателям в рамках комплексной программы — «Бизнес-старт». «Бизнес-старт» — набор сервисов Сбербанка и услуг экосистемы Сбера, которые помогают начинающим предпринимателям в становлении своего бизнеса. В его состав входят пакеты услуг РКО, бесплатное подключение эквайринга, юридическая поддержка, удобная бухгалтерия и поиск сотрудников.