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В Домклик рассказали об итогах ипотечного кредитования Сбера в январе

3 февраля 2023 18:08
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По всем программам за январь Сбер выдал 53,3 тыс. ипотечных кредитов на 172 млрд рублей.

Сбер выдал почти 16 тыс. кредитов по льготным программам «Господдержка», «Семейная ипотека», «Дальневосточная ипотека» и «Ипотека для IT» в январе 2023 года на общую сумму более 71,2 млрд рублей. Это больше, чем в январе прошлого года, на 10% — в количественном выражении и на 60% — в денежном.

По программе «Господдержка» в январе этого года граждане взяли ипотеку Сбера на 36 млрд рублей. Это на 80% больше, чем в январе 2022 года, когда банк выдал кредиты на 20 млрд рублей. По «Семейной ипотеке» — на 27,7 млрд рублей (в январе прошлого года — на 19,3 млрд рублей). Рост — более 43%.

По «Дальневосточной ипотеке» объём выдач увеличился на 2%: с 5,2 млрд рублей в январе прошлого года до 5,3 млрд рублей в январе текущего года. Что касается «Ипотеки для IT», то объём выдач составил 2,2 млрд рублей (программа была запущена только в мае прошлого года).

По данным Домклик, чаще всего льготную ипотеку в первом месяце 2023 года оформляли жители Москвы (выдано кредитов на 9,5 млрд рублей), Московской области (6,3 млрд рублей), Краснодарского края (5,9 млрд рублей), Санкт-Петербурга (5,3 млрд рублей) и Тюменской области (4,1 млрд рублей). Программы льготной ипотеки продолжают быть востребованными среди россиян.

По всем программам за январь Сбер выдал 53,3 тыс. ипотечных кредитов на 172 млрд рублей. Аналитики Домклик отмечают, что по сравнению с 2022 годом показатель практически не изменился — тогда объём выдач составил 175 млрд рублей.

Теги: СберБанк

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